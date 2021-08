Confirmado: avançado Sporar cedido pelo Sporting ao Middlesbrough

Avançado esloveno ruma ao futebol inglês.

Fumo branco por Sporar: o avançado esloveno é reforço do Middlesbrough, clube do Championship - segundo escalão do futebol inglês -, por empréstimo do Sporting, anunciou o clube inglês esta terça-feira.

Chega assim ao fim o impasse pelo jogador. De recordar que o Boro queria ter o jogador há dez dias, mas a residência fiscal do jogador atrasou o processo, sendo que Sporar já havia realizado os exames médicos e estava tudo acertado entre os clubes.

O jogador terá de ser adquirido por 8,5 M€ caso o Boro chegue à Premier League e Sporar marque 15 golos.