Oficial: Pablo Sarabia muda-se do PSG para o Sporting

Sarabia chega ao Sporting por empréstimo do PSG até ao final da temporada 2021/22.

Meia hora depois de anunciar a contratação de Nuno Mendes, o PSG confirmou que Pablo Sarabia foi emprestado ao Sporting até ao final da época.

Trata-se de uma contratação sonante dos leões para a temporada 2021/22, que marca também o regresso à Liga dos Campeões.

O jogador de 29 anos pode desempenhar as funções de extremo ou segundo avançado e chega a Portugal com um currículo de respeito. Representava o PSG deste a época 2019/20 após passagens por Real Madrid, onde terminou a formação, Getafe e Sevilha.

Nove vezes internacional por Espanha, com três golos marcados e presença no recente Europeu, ganhou um campeonato francês, duas Taças de França e uma Taça do Rei, entre outros troféus. Nas seleções jovens espanholas conquistou um Europeu sub-19 e outro no escalão de sub-21.