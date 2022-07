Oficial: Luiz Phellype prossegue carreira no Japão

Avançado brasileiro emprestado pelo Sporting ao FC Tokyo.

Agora é oficial. Luiz Phellype, avançado brasileiro do Sporting, vai prosseguir a carreira no Japão, mais concretamente no FC Tokyo, tal como O JOGO havia anunciado em tempo oportuno.

O emblema japonês anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com os "leões" para o empréstimo do jogador de 28 anos. A assinatura de contrato está apenas dependente dos exames médicos.

Como se sabe, Luiz Phellype não fazia parte das contas de Rúben Amorim e encontrava-se a treinar em Alcochete com o grupo de excedentários. Na última temporada, o avançado brasileiro esteve emprestado aos gregos do OFI.

"Antes de mais, obrigado ao clube por confiar em mim e me ter dado esta oportunidade. Tenho orgulho em ser membro do FC Tokyo, um grande clube, e quero marcar muitos golos. Obrigado FC Tokyo, vemo-nos em breve no Japão!", afirmou o jogador, citado pelo site oficial do clube japonês.

