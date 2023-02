Oficial: Luiz Phellype deixa Sporting e transfere-se em definitivo para o OFI Creta

A transferência de Luiz Phellype, de 29 anos, para o OFI Creta trata-se de um regresso, depois de atuar naquele clube na segunda metade da última temporada.

O avançado brasileiro Luiz Phellype deixou o Sporting, da I Liga, e transferiu-se em definitivo para os gregos do OFI Creta, anunciou na terça-feira o emblema helénico, no sítio oficial.

A transferência de Luiz Phellype, de 29 anos, para o OFI Creta trata-se de um regresso, depois de atuar naquele clube na segunda metade da última temporada, onde apontou oito golos em apenas 13 jogos realizados, antes de representar os japoneses do FC Tokyo no início desta época, com dois tentos em 12 encontros disputados em solo asiático.

"Luiz está aqui de novo, vestido novamente com o preto e branco da OFI! O avançado brasileiro, que em poucos meses conseguiu ser amado, vai vestir a camisola da OFI até junho de 2024, após o acordo com o Sporting para a transferência", informou o clube.

Depois de iniciar a carreira no Desportivo Brasil, Luiz Phellype rumou à Europa para jogar nos belgas do Standard Liège, antes de iniciar um longo trajeto em Portugal, por Beira-Mar, Estoril, Paços de Ferreira, Sporting e Santa Clara, contando pelo meio com uma passagem pelos angolanos do Recreativo do Libolo, cedido pelos estorilistas.

Nos leões, Luiz Phellype alinhou em 57 encontros, durante duas temporadas e meia, com 17 golos apontados, aos quais se juntam nove jogos e dois tentos pela equipa B, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, na temporada 2018/19.

O OFI Creta ocupa atualmente a 10.ª posição na Liga grega, com 19 pontos.