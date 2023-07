Oficial: Luís Neto renova contrato com o Sporting

Defesa-central português prolongou o vínculo por mais uma época, até junho de 2024.

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato de Luís Neto por mais uma época, até junho de 2024. Será a quinta temporada consecutiva do defesa-central de 35 anos ao serviço dos leões.

"Atendendo àquilo que foi o meu último ano, fico muito feliz por ter a oportunidade de fazer diferente, tanto em termos individuais, como ajudar a que a temporada também seja diferente em termos coletivos. Ter esta oportunidade é gratificante. Por isso, agradeço ao clube, ao staff, à equipa técnica, ao míster e a toda a estrutura que me convidou para continuar. Agora é trabalhar. Sinto-me bem aqui, conheço os cantos à casa, o grupo é quase o mesmo e a estrutura também. Sinto-me confortável e feliz aqui", afirmou o internacional português, em declarações ao canal oficial leonino.

"Sinto-me da casa, tal como se sente o Seba [Coates], o Adán, o Nuno [Santos] ou o Pote [Pedro Gonçalves]. Apanhámos uma fase de transição com o míster, praticamente uma nova era e fazemos parte do grupo que conseguiu ser campeão ao fim de 19 anos. Acho que a minha renovação também vem muito por aí e pelo que se foi construindo, por isso, espero poder continuar a ajudar dentro e fora de campo", acrescentou.

Sobre a próxima época, Neto espera um ano melhor do que o que passou. "Temos de dar uma imagem diferente. O ano passado foi um bocado diferente daquilo que tínhamos vindo a fazer, mas sabemos e temos consciência daquilo que temos de fazer. Temos um grupo bom e acreditamos que as coisas vão correr bem. Queremos uma nova história, queremos que as coisas sejam diferentes e vamos trabalhar para que assim seja", afirmou.