Oficial: Jovane deixa Sporting e reforça Lázio

Jovane Cabral, de 23 anos, vai tentar relançar a carreira na Lázio depois de ter perdido espaço nas opções de Rúben Amorim.

A Lázio conseguoi vencer a corrida contra o tempo para inscrever Jovane até às 19h00 (20h00 locais e hora do fecho do mercado em Itália). O adversário do FC Porto na Liga Europa acertou um empréstimo com o pagamento de uma taxa de 1 M€ e uma opção de compra de 8 M€.

Jovane Cabral, de 23 anos, vai tentar relançar a carreira na Lázio depois de ter perdido espaço nas opções de Rúben Amorim. O avançado caboverdiano estreou-se pelo Sporting na época 2017/18, realizando apenas um jogo pela equipa principal, mas na seguinte começou a ganhar protagonismo, disputando 31 jogos (máximo numa temporada) e marcando quatro golos. Em 2019/20, com alguns problemas físicos, deu o seu contributo em 20 partidas e assinou seis golos, enquanto na época passada, ano das conquistas do título e Taça da Liga, contribuiu com oito golos em 28 jogos, revelando-se, nomeadamente, decisivo nas semifinais da última competição referida, com um bis diante do FC Porto. Iniciou 2021/22 com um papel determinante na conquista da Supertaça, marcando um golo na vitória por 2-1 sobre o Braga e parte para Itália com três tentos em 17 desafios.

O reforço da Lázio, treinada pelo italiano Maurzio Sarri, somou um total de 97 jogos e 21 golos desde a sua estreia de leão ao peito.