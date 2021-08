Oficial: Joelson Fernandes emprestado pelo Sporting a clube suíço

O avançado Joelson Fernandes vai alinhar no Basileia nas duas próximas épocas, emprestado pelo Sporting.

Já é oficial: Joelson Fernandes é jogador do Basileia para as próximas duas temporadas, por empréstimo do Sporting.

O Sporting fica com direito de resgate do jovem extremo ao fim da primeira temporada, e o emblema suíço terá ainda direito a uma opção de compra, que deverá rondar os dez milhões de euros.

O extremo de 18 anos renovou com os leões há precisamente um ano, até 2023 (com mais duas épocas de opção). Tem evoluído nas formações secundárias do clube.