Oficial: Diomandé é reforço do Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Defesa-central chega do Mafra, da Liga SABSEG, para reforçar a defesa do Sporting

Diomandé é reforço de inverno do Sporting, trocando o Mafra, da Liga SABSEG, pelo atual quarto classificado da Liga Bwin.

O anúncio foi feito pelo Midtjylland, clube dinamarquês detentor do passe do jogador que vinha jogando no Mafra. "O Midtjylland recebeu um valor irrecusável", refere o clube.

Pouco depois deste anúncio, foi a vez do Sporting utilizar as redes sociais para dar conta da chegada de um "Novo Leão para a defesa verde e branca".

Diomandé assinou pelo emblema de Alvalade até 2027, tendo uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros, a mesma, por exemplo, de Pedro Gonçalves. E bem acima dos 45 milhões, cláusula aplicada aos contratos dos restantes defesas.

Em 2022/2023, Ousmane Diomande realizou 17 jogos pelo Mafra, tendo apontado um golo.