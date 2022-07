Oficial: defesa português deixa o Sporting e ruma aos Países Baixos

Na última temporada, Rodrigo Rêgo representou o Varzim por empréstimo dos "leões".

Rodrigo Rêgo, que na última época representou o Varzim por empréstimo do Sporting, é reforço dos neerlandeses do FC Eindhoven, anunciou esta segunda-feira o clube dos Países Baixos.

O defesa português de 20 anos, que disputou 19 jogos ao serviço do Varzim, marcando um golo, assinou, a custo zero, um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção.

"O Rodrigo é um grande talento e procurava um clube onde pudesse fazer mais minutos. O potencial está lá e ele tem que de o provar connosco. Com a sua visão futebolística, encaixa-se bem no nosso jogo", disse o diretor técnico Marc Scheepers.