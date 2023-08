Oficial: Chermiti despede-se do Sporting e assina pelo Everton

Jovem avançado português assinou contrato com o clube inglês até junho de 2027.

O Everton oficializou esta sexta-feira a contratação de Youssef Chermiti ao Sporting. O avançado, de 19 anos, assinou um contrato válido até junho de 2027.

"É um grande passo para mim. É um novo começo, uma nova página, e estou muito feliz por estar aqui. É uma bonita cidade e um bonito clube. Estou ansioso por estar com os adeptos, com os meus companheiros de equipa e começar a trabalhar com o treinador. Tenho novos objetivos e quero dar o meu melhor pelo Everton, espero ajudar a equipa e espero que os adeptos gostem de mim. O Everton é um grande clube, muitas lendas que passaram por aqui. Não podia recusar esta oportunidade", referiu o jogador formado nos leões.

"O Youssef é um jovem avançado talentoso que pode dar uma dimensão diferente ao nosso plantel. Ainda é um adolescente que está a aprender o seu jogo, o que teremos em atenção, mas pensamos que tem o talento em bruto e os ingredientes para ser um jogador muito bom e é por isso que estamos satisfeitos por tê-lo contratado para o Everton", comentou o treinador Sean Dyche.

Chermiti vai vestir a camisola 28 nos toffees, que disputam a primeira divisão do futebol inglês. Custou 15 milhões de euros e mais cinco por objetivos, reservando ainda os leões uma fatia de 20 por cento da mais valia numa futura venda.

A despedida do Sporting: