Oferecido ao Sporting, mas é demasiado caro e está fora das contas

A SAD leonina já teve o extremo brasileiro Wanderson em agenda em 2016, e agora foi-lhe proposto por cerca de nove milhões de euros.

O jornal russo Sport Express noticiou há dias o suposto interesse do Sporting no extremo Wanderson Maciel, do Krasnodar, sustentando as informações com declarações do pai e agente Wamberto. Ao que O JOGO apurou, o nome do brasileiro chegou aos escritórios da SAD através de empresários, sendo que o seu passe está avaliado em nove milhões de euros.

O extremo de 25 anos já esteve na agenda do emblema verde e branco em 2016 e, na altura, quando representava ainda o Getafe, o pai referiu a O JOGO que Wanderson queria "ir para o Sporting" - tal acabou por não acontecer e Wanderson rumou em 2016/17 ao Red Bull Salzburg.

Há dias, o pai e agente falou em contactos: "Tive uma reunião com o Sporting que me confirmou o interesse." Certo, é que o referido jogador não entra nas contas do emblema leonino para 2020/21.