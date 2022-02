Rúben Amorim no final do Sporting-City: "Não consigo acompanhar o raciocínio do outro treinador"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Manchester City (0-5)

Sporting incapaz de travar a variabilidade: "Obviamente que eles têm uma variabilidade diferente. A diferença dos treinadores é muito simples. Têm mais anos do que nós...É difícil tirar as nossas rotinas. Se fizermos aquilo eles vão explorar outros espaços. Tenho de pedir desculpa aos meus jogadores, não consigo acompanhar o raciocínio do outro treinador. Podemos tirar um jogador da linha de cinco. Mas se fecharmos no meio, eles abrem no Cancelo. Sterling está na ala e já está no meio. É um sentimento de impotência."

Eficácia e cinco golos em seis remates à baliza: "É mérito do adversário. Podíamos ter sido melhores, o Sterling fez grande golo. Há noites assim. Podemos dar a volta, claramente, para o que resta da época. Isto não acaba aqui, temos de fazer o Sporting melhor. O City investe como investe, tem o melhor treinador."

Castigos e o futuro: "Vamos jogar todos os jogos com onze e vamos lutar pela vitória. Falo sobre futebol. Não vale a pena, não vai mudar nada."