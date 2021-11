"Obrigado por me deixarem fazer parte de um antes e um depois na história do Uruguai"

Capitão do Sporting recorreu às redes sociais para agradecer a Óscar Tabárez.

Sebastián Coates, capitão do Sporting, juntou-se à onda de mensagens de agradecimento e "despedida" a Óscar Tabárez e sua equipa técnica, que na sexta-feira foram demitidos do comando técnico da seleção do Uruguai.

"Cheguei aos 16 anos com a ilusão de que todos tínhamos de jogar pela "Celeste". Desde o primeiro dia que nos ensinaram o sentido de pertença que devíamos ter com a seleção, o respeito que devíamos ter para com as pessoas com que partilhamos o dia a dia. Durante este caminho, vivi coisas inesquecíveis, que poucos têm esse privilégio", começou por dizer.

"Muito obrigado Maestro, Celso, Profe Herrera e Mario por me deixarem fazer parte de um antes e de um depois da história do futebol no nosso país", concluiu.