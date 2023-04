"O Trincão desde que saiu do Braga não parou num sítio, assim é impossível"

Declarações de Rúben Amorim após o Casa Pia-Sporting (3-4), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

Trincão começa a ser mais desbloqueador: "Marcou na primeira jogada, mas quando falo em desbloquear é muito mais do que isto. O Trincão desde que saiu do Braga não parou num sítio, é impossível render assim. Encontrou aqui a sua casa e vai melhorar. O Casa Pia, mesmo não atacando muito, houve alguma falta de agressividade nossa e falta de capacidade para matar o jogo. Parecia que estávamos em Braga outra vez. É difícil pelos jogadores, não estão a lutar pelo título, mas isto não acaba aqui e eles têm de lutar, principalmente pelo futuro. Até estivemos bem no passe, logo na primeira decisão marcámos, mas esquecemos o resto. Com um jogo controlado, oferecemos três golos. Feliz pela vitória, mas temos de fazer melhor".

Alguém desligou este jogo? Substituiu Chermiti ao intervalo... "Não teve a ver com a referência. Teve a ver com onde estávamos a criar perigo. Ele criou alguma situações, apareceu isolado mas não fez golo. Não estávamos a utilizar tanto as características dele, acho que não tivemos um único cruzamento para cima. Nós falamos que são miúdos muito talentosos, mas ganhar de três em três dias é difícil. Temos de ganhar maturidade competitiva, mas amanhã é um novo dia".