Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 20h30), a contar para a 33.ª jornada da Liga Bwin.

Acredita que o Portimonense apresente os mesmos jogadores que escolheu para o jogo com o FC Porto? "O treinador do Portimonense tem o direito de escolher os jogadores que entende para cada jogo, eu escolho os meus. A verdade é que o Paulo Sérgio atingiu o seu objetivo, e nós tínhamos como objetivo o título e não atingimos. Não vou estar a comentar. Os treinadores têm o direito e o dever de escolher os jogadores que querem para os seus jogos. Não me vou intrometer nesse assunto. Estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de jogador que o Portimonense apresente."

Balanço da época: "Temos tempo para fazer balanços, se fizer já aqui depois não temos nada para dizer nas últimas duas antevisões e conferências após os jogos. Se o FC Porto for campeão, ganhará o campeonato, poderá ganhar a Taça. O Sporting ganhou apenas dois títulos, falhou o principal, que é o campeonato. Portanto, o balanço não pode ser muito bom. Se isso acontecer, temos de preparar o próximo. O futebol é mesmo assim."