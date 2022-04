Declarações de Miguel Braga, porta-voz do Sporting, no programa "Raio-X".

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, no programa "Raio-X", abordou o final do jogo entre FC Porto e Braga, na Pedreira, de onde os "dragões" saíram derrotados, por 1-0, permitindo a aproximação para seis pontos do Sporting, que triunfou no Bessa, sobre o Boavista, por 3-0. De recordar que Sérgio Conceição e Luís Gonçalves tentaram tirar satisfações com a equipa de arbitragem. O diretor-geral dos portistas acabou mesmo por ser expulso.

"Quanto tempo vamos esperar pelo castigo a Sérgio Conceição? Já o Luís Gonçalves está disponível para espetáculo de intimidação. Todos os anos tem expulsões. Até quando vamos continuar a deixar que este espetáculo degradante se passe no futebol português?", começou por questionar.

"Os três penáltis [dos quais o emblema azul e branco se queixa não terem sido assinalados] são uma visão distorcida da realidade. Há insultos, parece que se pode dizer tudo no futebol português. Estamos a ser cúmplices de um ato deplorável, o treinador do FC Porto queria bater no árbitro no final do jogo", continuou.

Miguel Braga recordou ainda os incidentes no encontro entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, referente à 22.ª jornada da Liga Bwin, que terminou empatado 2-2.

"74 dias depois, continuamos sem saber o que vai acontecer aos assistentes de recinto que bateram nos jogadores do Sporting", afirmou.