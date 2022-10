O Tottenham-Sporting na imprensa: "O Halloween chegou mais cedo para Conte"

Recortes da imprensa internacional sobre o intenso Tottenham-Sporting (1-1) da quinta jornada da Liga dos Campeões

BBC

Edwards impressionou

"Edwards foi ameaça constante para os spurs. (...) Com atitude e habilidade, impressionou os observadores e os que ainda se lembravam da sua carreira intermitente no Tottenham."

THE GUARDIAN

Ansiedade alimentou

"A fazer pela vida quanto ao apuramento, o Sporting não veio descansar. Numa primeira parte muito aberta, os portugueses alimentaram-se da ansiedade dos spurs. E Edwards foi um problema."

THE TELEGRAPH

Conte demorou muito

"O Sporting animou-se com o golo. Quando o Sporting atacava, fazia-o muito mais fluentemente do que os spurs. E Conte demorou muito tempo para fazer as mudanças necessárias."

AS

Halloween para Conte

"O Halloween chegou mais cedo para Conte. Kane teve a reviravolta nas botas e não falhou, mas o VAR anulou por fora de jogo de centímetros e Conte acabou mesmo por ser expulso."

L'ÉQUIPE

Um final de loucos

"O Tottenham esteve perto de assinar a reviravolta no último lance do jogo, mas o golo de Kane foi anulado por intervenção do VAR. O final de loucos deixa o grupo do Marselha todo em aberto."

