O JOGO colocou duas questões a Augusto Inácio sobre a época que o Sporting pela frente. Confira as respostas.

1 - Acredita que o Sporting pode finalmente sagrar-se bicampeão esta época?

Para se ganharem dois campeonatos seguidos é preciso, antes de mais, ganhar um antes. O Sporting é o campeão e conseguiu sê-lo contra todas as expectativas, mas com todo o mérito. Há que dizê-lo. Na época passada, a mensagem de pensar sempre "jogo a jogo" foi cumprida, mas as conquistas trazem novas perspetivas, mesmo que os responsáveis do clube, o treinador e jogadores não o assumam. O Sporting tem um escudo para defender e tem de procurar ser bicampeão. Dos jogos que vi na pré-época e com o Braga, a equipa tem jogado bem e procura dar continuidade a um ciclo de conquistas que, de resto, já incluiu a conquista de uma Supertaça no último desafio. Penso que todos no Sporting acreditam que podem ser novamente vencedores e nós, os adeptos, temos também essa esperança de ver quebrado mais um longo jejum, que é o de um bicampeonato.

2 - Quais as principais dificuldades que se colocam para cumprir esse objetivo?

Esta época, em cada jogo do Sporting, estará em campo o campeão e sabemos como isso pode ser muito motivante para os adversários. Vai ser certamente mais difícil, com maior pressão, mas um clube grande tem de jogar sempre para ganhar todos os jogos, mesmo que não o consiga. Como disse antes, espero que o Sporting possa ser campeão, essa tem de ser a meta principal, o grande foco, como é também do Benfica e FC Porto. Ganhar o campeonato é o objetivo número um. Mas o Sporting deve procurar ter também uma participação honrosa na Champions, se possível ultrapassando a fase de grupos e, claro, lutar também pelas vitórias nas taças de Portugal e da Liga.