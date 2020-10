"O Sporting tem todas as condições para ser uma surpresa esta época"

João Palhinha renovou contrato com o Sporting, ficando agora ligado ao clube verde e branco até 2025, como O JOGO adiantou oportunamente.

Sobre o Sporting 2020/21: "Estamos todos confiantes para o que ai vem. Este é um grupo jovem, com qualidade e muito potencial. Podemos surpreender ao longo da época, temos todas as condições para isso. Podemos prometer muito trabalho, entrega, dedicação e quanto ao resto as coisas vão acontecendo com normalidade como até aqui. Temos de continuar a trabalhar, a evoluir nos aspetos que temos a evoluir. Temos todas as condições para sermos uma surpresa esta época."

A relação com Amorim: "O treinador que sabe as qualidades que tenho. Pessoalmente gosto muito, pela empatia que tenho com ele, por isso digo que temos todas as condições para eu e a equipa mostrarmos o nosso valor. Vamos chegar a bom porto."

Unidos: "Que os adeptos continuem a apoiar, todos juntos. Há momentos bons e menos bons, temos de nos manter unidos, há muitos jogos até final. Creio que vai ser uma época de muito sucesso."