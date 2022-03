Arbitragem do Boavista-FC Porto na mira do Sporting

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, considerou esta segunda-feira, que o "Sporting tem sido seriamente penalizado relativamente ao FC Porto", centrando as críticas na arbitragem de Artur Soares Dias no Boavista-FC Porto (0-1), partida da 27ª jornada da Liga Bwin.

"Na luta por este campeonato, o Sporting tem sido alta e seriamente penalizado relativamente ao FC Porto e há dois critérios que o provam. O primeiro é a facilidade com que os adversários do FC Porto são amarelados e depois há o contraponto e o contraste, que é a dificuldade que existe em mostrar cartões amarelos aos jogadores do FC Porto", disse, considerando que Vitinha deveria ter sido expulso na segunda parte do dérbi portuense.

"O lance do Mbemba é quase caricato. Isto não foi um lance de análise rápida, em que o árbitro a quente tomou a decisão. Este árbitro, que é considerado pelo treinador do FC Porto como o melhor árbitro português, conseguiu ir ver com calma e sem pressão as imagens e extraordinariamente achou que nada se justificava para expulsar o jogador do FC Porto", acrescentou o porta-voz leonino, apontando a decisões diferentes em lances que envolveram os sportinguistas tabata e Daniel Bragança, frente a Casa Pia e Santa Clara, respetivamente.

>> Lance de Mbemba no Boavista-FC Porto

>> Lance de Daniel Bragança no Santa Clara-Sporting

>> Lance de Tabata no Casa-Pia Sporting