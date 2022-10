"O Sporting tem obrigação de passar a fase de grupos? Só se uma pessoa for louca"

Declarações de Frederico Varandas, presidente do emblema leonino, aos jornalistas, à entrada para a Assembleia Geral do clube, que coloca a votos este sábado o Relatório e Contas.

Início de época mais irregular? "Falou-se quase numa crise instalada por duas derrotas contra o Marselha. Ou as pessoas percebem pouco de futebol ou são desonestas intelectualmente. O Marselha tem um investidor que está a investir a sério, que está a tentar combater a hegemonia do PSG, que tem mais de dobro da massa salarial do Sporting, que se reforçou em clubes como Manchester United, Manchester City, Arsenal, Inter... Que veio a Portugal, ao FC Porto, pagando um salário astronómico, buscar um jogador a custo zero. Quando se fala nestas duas derrotas, que toda a gente viu o que esteve por trás, dois acontecimentos completamente atípicos e inesperados que fizeram com que o Sporting não pudesse disputar esses dois jogos. Embora eu acredite que o Sporting pudesse ter a capacidade de vencer os dois jogos. Mas também digo que mesmo jogando 11 contra 11 era perfeitamente normal o Sporting poder perder os jogos. Se houvesse uma equipa com responsabilidade de vencer era o Marselha e não o Sporting. Existe frustração de toda a gente por sentir que podíamos ter vencido e não conseguimos. Mas temos de ser sérios e racionais nas análises."

Balanço da fase de grupos da Liga dos Campeões até ao momento: "O que eu vejo nesta Liga dos Campeões é que o Sporting faz a primeira vitória da história na Alemanha, contra uma equipa também com maior orçamento, fomos lá vencer. A seguir recebemos uma das melhores equipas do mundo, top 4 da Premier League. Todo o mundo achou que íamos perder e vencemos. E depois tivemos dois jogos com uma equipa fortíssima, com mais responsabilidades do que o Sporting, e com esses dois acontecimentos atípicos, ficamos a jogar com 10 jogadores a partir do minuto 20, que nos impossibilitaram de discutir os jogos. Se o Sporting tem a ambição e o sonho de passar a fase de grupos? Tem. A obrigação e responsabilidade? Só se uma pessoa for louca."