Sporting remete pedido de adiamento do Vizela para os regulamentos

O Sporting não respondeu oficialmente ao pedido de adiamento, remetendo para os regulamentos e as autoridades competentes nas conversas que os dois clubes têm mantido informalmente. Uma situação de resto semelhante à ocorrida há dias quando o Vizela fez o pedido de adiamento ao FC Porto.

"O Vizela foi a jogo contra o FC Porto, não teve entretanto mais casos e há um regulamento novo, aprovado há um mês, para cumprir", afirmou a O JOGO fonte oficial do emblema verde e branco que alega que um eventual adiamento terá de ser decretado por autoridades competentes.

Refira-se que com a participação na final a quatro da Taça da Liga no final deste mês, os leões praticamente não têm datas livres para um eventual reagendamento.

O Vizela também fez chegar ao Sporting, esta semana, um pedido de adiamento do jogo da Liga Bwin agendado para o próximo domingo, dia 16 (18H00). Fê-lo na mesma altura em que, face aos resultados positivos na testagem do plantel à covid-19, idêntica solicitação seguiu para o Dragão, tendo em vista um possível adiamento do jogo da Taça de Portugal. Os dragões argumentaram, então, com o regulamento vigente, que estipula um mínimo de 13 jogadores para haver condições, e os vizelenses, apesar das evidentes limitações, acabaram mesmo por disputar o encontro da Taça.