"O Sporting não vai atingir, se calhar, os objetivos mínimos, mas é culpa do treinador"

Declarações de Rúben Amorim após o jogo Sporting-Juventus (1-1), da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa

Sobre a eliminatória: "É frustrante sair assim. Acho que fomos a melhor equipa. Ainda temos um objetivo, que está muito difícil. São seis jogos para vencer, o clube exige isso. Temos um final de época difícil e não há como esconder. Há épocas assim e é preparar o futuro. Apesar dos resultados não serem os melhores, há clara evolução dos jogadores. Sabemos onde errámos, é muito nos pormenores. Temos de melhorar nesses aspetos e vai fazer toda a diferença no futuro."

Momentos-chave: "Não acho que tenha faltado alguma coisa, fomos melhores. Tivemos sempre com o controlo do jogo, mas, nos momentos-chave, fomos inferiores e é isso que conta. Tem de ficar uma frustração e temos de ficar zangados porque nada do que fizemos interessa. Tem de custar aos jogadores. Nós trabalhámos mais a finalização neste ano. Todos os lances que temos no jogo, imitamos dezenas de vezes nos treinos. Há coisas no futebol que não consigo explicar. O Coates falhou estas duas oportunidades e, noutros anos, marcou todas. Desde que voltámos da paragem, temos sido constantes nas exibições, mas com muita dificuldade em matar os jogos nos momentos certos."

A culpa: "O Sporting tem um grande futuro porque tem jogadores jovens, consegue vender e consegue ter visibilidade europeia. Não vai atingir, se calhar, os objetivos mínimos, mas é culpa do treinador. O resto está cá. Uma equipa com o talento como esta, se tiver sempre este ambiente no estádio, poucas equipas conseguem ganhar. Lamento muito, sei que os adeptos estão frustrados, só posso pedir desculpa e trabalhar no máximo".