"O Sporting não pode contratar esses treinadores todos. O fair-play financeiro não deixa"

Declarações de Silas em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão.

Como se mantém motivado?: "Motivo-me de todas as maneiras. Se for jogar à bola com os meus amigos, estou motivadíssimo e pago para jogar. Sempre que começo um treino estou motivadíssimo e os jogadores também. Nós temos sempre prazer em jogar, falo como treinador porque já joguei. No dia em que não tiver essa motivação, deixo de treinar. E eu tenho essa motivação. Maior motivação do que usar este símbolo ao peito não pode haver, quem não tiver, não pode estar no Sporting".

Continuidade no comando técnico do Sporting e as notícias sobre o Sporting procurar outros treinadores: "Continue ou não há uma coisa que não se pode fazer, que é contratar esses treinadores todos que se falou. É que o fair-play financeiro não deixa. A minha motivação é defender o Sporting o melhor que posso. Isso não é importante para mim, há sempre muita gente pronta para vir para o Sporting e o Sporting tem de estar aberto àquilo que é o mercado. Acho, honestamente, que os clubes devem estar sempre atentos àquilo que é o mercado e agora já não estamos só a falar do treinador. Os clubes não se podem deixar adormecer".