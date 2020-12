A mensagem que Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou no âmbito da 58.ª edição dos prémios Stromp

A mensagem foi curta, mas cheia de confiança aquela que Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou no âmbito da 58.ª edição dos prémios Stromp, este ano entregues de forma diferente por força das medidas de restrição devido ao cenário pandémico que vivemos.

O líder leonino deixa claro que o caminho está a ser traçado de forma correta para que o Sporting "seja o que todos os sócios idealizam".

O dirigente, também ele médico e militar, lembrou a dureza do ano que está prestes a terminar o que foi feito. "O Sporting não fechou portas nem parou a sua atividade, mesmo num ano marcado pela pandemia e talvez dos mais desafiantes da história do Sporting. Aproveitámos cada minuto deste ano. Não parámos de fazer as medidas estruturantes e essenciais para a modernização do clube, o reforço da marca Sporting, o reforço da Academia, o reforço para tornar as suas equipas cada vez mais competitivas. Foi um ano duro? foi! Mas foi um ano que nos preparou para o futuro e não temos quaisquer dúvidas que o Sporting cada vez está mais próximo do Sporting que todos os sócios sonham e idealizam", disse num curto vídeo, onde aproveitou também para deixar elogios ao grupo.

"Uma palavra especial para o grupo Stromp, um grupo histórico, que mesmo num ano extremamente difícil e atípico deu o exemplo. Não fechou portas, continuou a sua atividade e fez o que já faz há muitos, muitos anos, que é um marco na história do Sporting, que é a entrega destes prémios", finalizou