"O Sporting não está preparado para perder Pedro Porro"

Declarações do antigo central e capitão do Sporting, Beto Severo.

Beto Severo, antigo capitão do Sporting, abordou uma eventual saída de Pedro Porro - alvo do interesse, por exemplo, do Tottenham - no mercado de transferências de janeiro.

"O Sporting não está preparado para perder um dos melhores jogadores da equipa", considerou o antigo central em declarações ao programa "Bola Branca". Uma saída seria "uma perda significativa para o resto da temporada", disse ainda.

Beto comentou também a chegada de Coates aos 300 jogos pelo Sporting, feito que alcançará esta quinta-feira, frente ao Paços de Ferreira, em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin agendado para as 21h15.

"É um número, mas representa um marco, uma conquista de muitos jogos e muitos anos de ligação ao Sporting, onde é um grande líder e um grande capitão. Mais novos ou mais velhos, há sempre margem para aprender. É um jogador que ainda tem muito para dar. Não é velho, é maduro, com muita experiência. Acima de tudo, mostrou no Sporting que é um bom líder", afirmou.