André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, assinala a conquista do título nacional.

Ainda no rescaldo da conquista do 19.º título de campeão nacional do Sporting, André Bernardo, administrador da SAD leonina, assinalou o feito do emblema de Alvalade num comentário assinado no jornal do clube, esta sexta-feira.

"Não foi sem mais nem menos que chegámos até aqui. Quando abraçámos este desafio não o fizemos porque era fácil, mas sim porque era difícil. Campeões ou não, acreditamos que o caminho que escolhemos desde 2018 é o correcto e consistente com o ADN do Sporting. Não acertámos em todas as decisões, como, aliás, ninguém acerta. Não escolhemos o caminho das pedras, mas escolhemos não seguir o caminho das

panaceias, recusando 'que nos cortem a cabeça para não pensar, não ter opinião nem criar piolhos ou ideias perigosas'. E também não cortamos a cabeça a quem pensa diferente", assinala o dirigente do Sporting, enaltecendo a postura dos leões ao longo de todo o percurso na presente época.

"Para que o Sporting fosse campeão todos os factores tiveram de contribuir. Há factores que nós controlamos e outros que não. Tivemos que lidar com todos eles. Esta vitória deve fazer-nos a todos parar, reflectir e efetuar um exame de consciência. A força do Sportingcomo um todo diminui sempre que haja apenas um de nós

que coloca os seus interesses pessoais acima do clube e tenta dividir para reinar. O Sporting foi campeão dentro de campo porque soube primeiro ser campeão fora dele. Que o nosso caminho continue a ser o de dar um passo à frente sem ter que dar dois atrás. (...) Que o nosso caminho seja o de motivar pela persuasão e pelo exemplo e nunca pelo medo. Porque o último inevitavelmente capitula e o primeiro perdura. (...) O desafio era exigente e, por isso, é altíssima a recompensa que todos os sportinguistas merecem e conquistaram", acrescenta André Bernardo.