"O Sporting tem uma mentalidade de futebol de rua"

O neerandês Zeegelaar passou pelo Sporting e por isso foi chamado a analisar o jogo da Liga dos Campeões entre leões e o Ajax

Marvin Zeegelaar foi convidado a analisar o Sporting e aconselhou o Ajax, clube onde se formou, a saber jogar com o relógio e taticamente para superar o Sporting. "Há uma mentalidade de futebol de rua nas equipas italianas, espanholas e portuguesas. E o Sporting tem-na. O Ajax tem de ser inteligente nas pequenas faltas, em parar o jogo, e fazê-lo antes do Sporting. Vai ser um jogo difícil", analisou ao "AjaxShowTime" o defesa de 31 anos da Udinese, que militou dois anos no Sporting, em 2015/16 e 2016/17.

"São dois clubes com pensamentos parecidos. Formam bem e vendem"

"São dois clubes com pensamentos parecidos. Formam jogadores na academia para os vender depois. Por exemplo, no meu tempo, o Gelson Martins foi um caso evidente do talento que o Sporting consegue potenciar. O Ajax tem bons olheiros na América do Sul e desenvolve talentos e é engraçado que o Sporting também o faz. E mesmo o Dortmund aposta nos jovens, portanto neste grupo só o Besiktas pensa mais nos jogadores estabelecidos. Ainda assim, acho que o Ajax tem hipóteses de passar."

O título não passou despercebido. "Não ganhavam desde 2002 e os adeptos estavam fartos já. Foi para isso que trabalharam e é sempre o objetivo do clube. Fiquei muito feliz pela forma como as coisas correram. Jogar na Liga dos Campeões é mesmo a cereja em cima do bolo", declarou o lateral neerlandês, falando do percurso nos leões, onde fez 39 jogos sem nunca cair nas boas graças dos fãs, antes de abordar a passagem pelo Ajax: "Pude jogar a Liga dos Campeões pelo Sporting e foi um sonho tornado realidade. No Sporting percebi o que era estar num grande clube, com a responsabilidade de lutar pelo título e foi, sem dúvida, um grande passo na minha carreira. O Ajax, por outro lado, sempre será o meu clube. Cresci em Amesterdão e sempre sonhei vir a poder representar o clube da cidade. Foi divertido quando soube que se iam defrontar e estou ansioso por esse jogo, entre dois clubes em que me diverti durante a carreira."