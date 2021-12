O sorteio da Champions para o Sporting: o Manchester City depois da Juventus

Repetição dos oitavos de final da Champions ditou encontro com ingleses.

O campeão português Sporting defronta os ingleses do Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, segundo ditou a repetição do sorteio, realizada em Nyon, na Suíça.

O onze de Rúben Amorim, segundo lugar do Grupo C, atrás do Ajax e à frente do Borussia Dortmund, começa em Alvalade, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro, e realiza o segundo jogo em Manchester, em 8, 9, 15 ou 16 de março.

Os leões estão pela segunda vez nos oitavos de final, depois de em 2008/09 terem sido goleados por 1-12 (0-5 em casa e 1-7 fora) pelos alemães do Bayern Munique, na mais desequilibrada eliminatória da história da "Champions".

No sorteio inicial, que a UEFA anulou devido a problemas técnicos, o Sporting tinha sido sorteado com a Juventus.