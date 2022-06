"O SEJD tem ideias concretas contra a violência no desporto e a corrupção. Temas preocupam-nos muito"

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, reuniu com o Sporting e Frederico Varandas ficou contente com o que ouviu

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, reuniu com o Sporting nesta quarta-feira. O membro do governo português discutiu com Frederico Varandas medidas sobre o futuro do desporto e do futebol e o dirigente máximo dos leões gostou do que ouviu.

"Tocámos em assuntos que são fundamentais para o Sporting e ficámos entusiasmados porque constatámos que o senhor SEJD está muito empenhado e que tem ideias concretas, que quer pôr em prática, nomeadamente contra a violência no desporto e a corrupção. Estes temas preocupam-nos muito - não apenas a violência física que, infelizmente, tem acontecido, como também o financiamento ilegal que permite determinados grupos organizados que mais não são do que grupos criminosos, que muitas vezes são responsáveis, não só por essa violência, como pelo condicionamento de agentes desportivos - e nós queremos proteger o desporto e erradicar estes grupos", explicou, em declarações aos canais oficiais do clube.

O governante português também ficou satisfeito com o encontro que teve com Frederico Varandas e outros membros da direção do Sporting.

Leia também Motores Ducati gera impasse que inclui Miguel Oliveira Mercado de MotoGP só deverá ter as maiores mexidas em finais de agosto, apesar da impaciência de adeptos e pilotos. Paulo Oliveira, pai e empresário do melhor piloto português de sempre, mantém três hipóteses em aberto, mas a mais interessante terá de esperar pela decisão dos dirigentes italianos.

"A reunião de hoje com a direção do Sporting foi bastante produtiva. Tratámos de temas de interesse comum, como o combate à violência no desporto, o combate à manipulação dos resultados desportivos, a revisão do regime jurídico das sociedades desportivas, a centralização dos direitos televisivos e o apoio ao Alto Rendimento. Concluímos que estamos alinhados quanto às prioridades nestes temas e contamos com o Sporting e o senhor presidente [Frederico Varandas] para as metas estabelecidas", explicou João Paulo Correia.