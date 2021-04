"O Rúben Amorim foi o primeiro a começar, mas só me disse para calar a boca"

António Caldas, antigo treinador do Braga e comentador da NEXT, canal do clube, pormenorizou a O JOGO a confusão à margem do encontro com o Sporting, que envolveu Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, e o treinador Rúben Amorim.

Origem da confusão: "Fiquei estupefacto com a atitude do Hugo Viana e também com o Rúben Amorim pelas palavras que me dirigiu. Estava a assistir ao jogo no local onde costumo fazer comentários para a NEXT e, a determinada altura, há uma falta do Sporting, com o árbitro a demorar a apitar. Só apitou quando o banco do Braga se manifestou e então comentei isto: 'Só marcas falta com o grito'. Estando o estádio sem público, tudo de se ouve e então o Rúben Amorim, olhando para o chão, começou a dizer 'cala a boca', mas virado para o camarote onde eu me encontrava. Quando perguntei por que razão me estava a mandar calar, o Hugo Viana começou a mandar-me para o c..., a ofender-me, desafiando-me para um confronto físico no corredor. Fui insultado e ameaçado de longe, a uns 15 metros, mas eles estavam no camarote ao lado do da NEXT".

Hugo Viana entra no camarote: "Perguntei então qual era o problema e aí o Rúben Amorim começou a dizer que ele (Hugo Viana) fez mais do que eu no Braga, assim sem nexo e com o jogo a decorrer. Estava completamente desligado do jogo. O Hugo ainda tentou sair dos camarotes e provavelmente alguém o impediu. Mantive-me sereno, no meu lugar, e ao intervalo avisam-me que o Hugo vinha na minha direção. Ainda perguntei: 'Hugo, qual Hugo?' Naquele momento, aparece ele, aproxima-se da nossa mesa de trabalho e então coloco-lhe a mão no peito e pergunto-lhe: 'o que se passa contigo, sentes-te bem?' Ele só me dizia: 'não me toques'. Acho que me reconheceu e quebrou. Entretanto, os seguranças começaram a levá-lo.

Antes ainda do intervalo, o Hugo Viana chamou-me de cobarde. Disse mesmo isto: 'ó cobarde, quero ver se ao intervalo vens ter comigo'. Depois chamou-me de boneco. Dizia: 'ó boneco, cala a boca'.Os insultos foram só da parte do Hugo Viana, o Rúben Amorim foi o primeiro a começar, mas só me disse para calar a boca e que o Viana tinha feito mais do que eu pelo clube".

Polícia foi chamada: "Estavam completamente fora de si, transtornados. Somos pessoas do futebol, mas não pode valer tudo. Tem de haver respeito, até porque são pessoas com responsabilidades. Sempre respeitei o Hugo Viana como pessoa. Era humilde e sempre foi muito educado quando nos cruzávamos. Provavelmente ele não sabia quem estava no camarote da NEXT. Estava tão violento do outro lado, dizia-me que ia fazer isto e aquilo, e depois não teve coragem de fazer nada quando por fim se aproximou de mim. Os responsáveis da NEXT chamaram a polícia e eu transmiti-lhes tudo isto. Pelo que ouvi, não tiveram que identificar o Hugo Viana, porque ele já estava na ficha de jogo".

Pedido de desculpas: "Desvalorizo este episódio, nem quero que o Hugo Viana ou outras pessoas peçam desculpa. Mas está guardado. O Hugo Viana mudou completamente, desiludiu-me. Nunca imaginei vê-lo tão alterado e ofensivo. Não fazia o feitio dele. Aceito que estivesse pressionado, mas não posso aceitar as ofensas dele. Que tenha a toda a sorte do mundo, mas a minha ideia sobre ele mudou".

Não apresenta queixa: "Não vou avançar com nenhuma queixa crime. Só ficou na minha cabeça este episódio e o que me desiludiu o Hugo Viana."