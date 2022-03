O que se escreveu sobre o jogo de Manchester: "Sporting defendeu e restaurou a honra"

Rescaldo do encontro da segunda mão dos "oitavos" da Champions (0-0) na imprensa internacional.

City em marcha lenta (UOL Esporte)

"City só empata com Sporting após golear no primeiro jogo e avança. Na primeira parte, a melhor chance foi aos 37", muito pouco para o City, que seguiu em marcha lenta e pouco interessado no duelo."



Leão restaura honra (Sky Sports)

"A vitória cinco estrelas na primeira mão permitiu à equipa de Guardiola poupar energias em casa. O City criou ocasiões, mas o Sporting defendeu e restaurou a sua honra."



Carson entra e decide (BBC)

"O Sporting vinha para limitar o dano, andou atrás da bola na primeira parte e pouco acreditava passar. Mas foi a terceira escolha da baliza a ser decisiva. Carson evitou possível derrota."



Amigável na Champions (Marca)

"O marcador não mexeu num jogo que por vezes parecia mais um amigável do que a segunda mão dos 'oitavos' da Champions. Com a eliminatória decidida em Lisboa, pouco houve a contar."



Os miúdos não afundam (La Gazzetta dello Sport)

"Guardiola lançou vários jovens de 19 anos. A eliminatória estava controlada, mas os miúdos não deixaram o barco dos craques afundar. O City dominou, mas a maior chance foi de Paulinho."