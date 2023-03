O que se diz lá fora: "jogo duro e entretido", "Arsenal sofreu" e "salvou-se um empate em Lisboa"

Leia o que se escreveu na imprensa internacional a respeito do Sporting-Arsenal (2-2), disputado na quinta-feira e relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

BBC Sport (Inglaterra): empate duro e justo

"O Arsenal conseguiu empatar um jogo duro e entretido em Alvalade. O 2-2 foi justo e o segundo golo aconteceu num autogolo logo depois do Sporting falhar o 3-1."

Sky Sports (Inglaterra): Luta, ação e erros

"O Arsenal lutou muito para empatar com o Sporting. O jogo foi um thriller, com ação e reação imediatas. Foi uma noite com emoção, mas com muitos erros defensivos e ofensivos das duas equipas."

La Gazzetta dello Sport (Itália): muita chance a contar

"Nem dá para enumerar as chances do Sporting-Arsenal. Pedro Gonçalves abriu as hostilidades, Adán evitou alguns golos e até o Sporting poderia ter feito o 3-1 antes do empate dos gunners."

Daily Mail (Inglaterra): jogo de momentos

"Foi um jogo de momentos. Ora favorável ao Sporting, ora favorável ao Arsenal. Os gunners tiveram alguma sorte no segundo golo porque aquele cruzamento de Xhaka não tinha perigo."

The Telegraph (Inglaterra): a espinha faz falta

"Arteta fez seis alterações e o Arsenal sofreu. A espinha dorsal da equipa fez falta em Alvalade. Pode chegar o dia em que possa mudar tanto. Ainda não é o caso. Salvou-se um empate em Lisboa."