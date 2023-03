"O que foi isto?", "golo de loucos" e "respeito": a qualificação do Sporting vista lá fora

Confira o que foi dito na Imprensa desportiva internacional sobre o apuramento do Sporting para os quartos de final da Liga Europa, depois de eliminar o Arsenal nas grandes penalidades, na segunda mão dos "oitavos".

Marca - O golo da temporada

"O que foi isto? Pedro Gonçalves decidiu fazer o golo da temporada em Londres. O médio empatou um jogo com um tiro a mais de 50 metros que desnorteou o Arsenal"

The Guardian - Pote renasceu o jogo

"Sporting reagiu depois de ter sido atropelado no início do jogo e empatou com um golo mundial de Pedro Gonçalves. Aquele remate, a 46 metros de distância, será recordado ao longo da época"

BBC - Que tiro de loucos

"Um golo de loucos, que Ramsdale não conseguiu travar, principiou a recuperação do Sporting. O jogo foi decidido nos penáltis e Adán defendeu um tiro, coroando uma exibição brilhante"

La Gazzetta dello Sport - Respeito europeu

"O Sporting de Rúben Amorim merece muito respeito pelo feito em Londres. Tem grandes talentos como Pote, que é médio, avançado, líder, além de Edwards, Trincão e Adán"

L' Équipe - Qualificação merecida

"Adán fez vários voos altos para defender a baliza e foi decisivo no momento final ao defender o penálti de Martinelli. Uma qualificação mais que merecida para a equipa de Lisboa"