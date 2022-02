Pedro Porro está fora do clássico com o FC Porto

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão (sexta-feira, 20h15).

FC Porto sofre mais com ausência de Luis Díaz [vendido ao Liverpool] ou o Sporting com a ausência de Pedro Porro [viu cartão amarelo no jogo anterior]: "São jogadores diferentes, para o FC Porto faz mais falta o Luis Díaz, para nós o Pedro Porro. O Luis Díaz foi vendido, o Pedro Porro fica de fora porque nós não quisemos arriscar, há pessoas que entendem de uma maneira, eu entendo de outra. Não me posso queixar, foi uma opção minha, foi o azar de levar um amarelo, mas sabia que havia essa possibilidade e faria a mesma coisa hoje."

Sporting conseguiu empate na primeira volta, o que fazer para ganhar? "Penso que FC Porto é que conseguiu o empate cá. Estávamos bem no jogo, o Luis Díaz fez uma grande jogada e um grande golo. Tivemos várias oportunidades na primeira parte. Mas se me lembrar do jogo com o FC Porto no ano passado lá, é um objetivo nosso sermos melhores. Apesar do empate não jogámos bem. Somos muito mais equipa, quero que a minha equipa se apresente de uma melhor forma este ano, para além do resultado. A forma como vamos jogar é muito importante e o resultado é importantíssimo."