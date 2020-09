"O orçamento para 2020/2021 é realista e prudente"

Em entrevista à Sporting TV, Francisco Salgado Zenha abordou as contas que vão este sábado ser sujeitas à aprovação dos sócios, explicando algumas dúvidas dos sócios face à ausência de debate da AG

Os sócios do Sporting vão este sábado votar o orçamento do clube para 2020/2021 e o Relatório e Contas relativo à temporada 2019/2020. Face ao contexto pandémico e às regras impostas pela DGS para prevenir aglomerações, a AG leonina será exclusivamente eleitoral e não haverá espaço para a discussão prévia de ambos os documentos. Desta forma, Francisco Salgado Zenha, vice-presidente para a área financeira, esteve esta sexta-feira na Sporting TV a falar de questões relacionadas com as contas leoninas.

Orçamento: "Infelizmente estamos todos impactados pela pandemia e o nosso setor é dos mais afetados. O Sporting não foge à regra. O orçamento já espelha o impacto desta situação nas contas desta época. Procurámos fazer uma estimativa adequada das receitas, gastos e investimento do clube para 2020/2021. Achamos que este orçamento é realista e prudente. Isso mesmo se confirma relativamente à redução de 10% dos rendimentos face a um ano normal, onde teríamos rendimentos de cerca de 24 milhões de euros. Estamos a preparar-mo-nos como podemos e o exercício que apresentámos é o espelho de um esforço enorme."

Aumento da dívida do clube à SAD: "Quando se olha para o número [17 M€] olha-se para conta corrente entre clube e SAD. O aumento de 12,6 M€ tem a ver, primeiro, com um reembolso do clube aos bancos que veio do acordo de reestruturação financeira. A outra componente é um desequilíbrio operacional de caixa que existe no clube e que esta direção já apontou. Esta direção tem tentado reduzir os excessos, porque, desde sempre, houve um investimento acentuando nas modalidades. Houve um ano em particular que foi muito agressivo, que foi o de 2018/2019. Não tem a ver com as direções anteriores, mas com factos. A direção chegou com contratos fechados e onerosos a longo termo. Estamos a ser trabalhar para continuar a ser competitivos a gastar menos."

VMOCS: "Temos até dezembro de 2026 para criar condições para essa compra e estamos a trabalhar nesse sentido. O Sporting e esta direção confiam que o clube possa ser sustentável no longo prazo, mas ainda há muitas coisas a serem feitas. Temos de nos sentar com os bancos e continuar a trabalhar com parceiros que não querem continuar a dar crédito. Temos de criar alternativas para podermos, digamos, corrigir situações que achamos que podem ser melhoradas."