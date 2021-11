O onze provável do Sporting para a deslocação a Paços de Ferreira

Sporting desloca-se ao terreno do Paços de Ferreira na 11.ª jornada da Liga Bwin. O duelo está marcado para as 19h00 deste domingo.

Pedro Porro está fora do jogo contra o Paços de Ferreira nesta jornada devido a lesão. O lateral espanhol magoou-se na partida da Champions diante do Besiktas e vai ter agora duas semanas para recuperar da mialgia.

Perante este cenário, Rúben Amorim irá apostar em Ricardo Esgaio, jogador contratado esta temporada ao Braga, precisamente para reforçar as laterais e ser uma opção viável a Porro, sobretudo. Na última temporada, Amorim diagnosticou alguns problemas no corredor e decidiu avançar para a aquisição do ex-jogador do Braga, formado em Alvalade.

De resto, para o embate desta noite, considerado muito complicado para o treinador dos leões, não deverão surgir mais alterações. Adán continuará seguro na baliza, tendo à sua frente o trio composto por Gonçalo Inácio, Coates e Feddal.

Nas laterais, é praticamente um dado adquirido que irão jogar Esgaio, à direita, e Matheus Reis à esquerda. No miolo, estarão os intocáveis Palhinha e Matheus Nunes.

No ataque, Amorim não pensa desfazer o tridente composto por Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho. Os dois últimos marcaram a meio da semana, depois de um longo período de jejum.

Eis o onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Esgaio, Matheus Nunes, Palhinha e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.