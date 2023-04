O onze provável do Sporting para a decisão contra a Juventus

Chermiti pode ser o sacrificado para a entrada de Ugarte, que falhou jogo de Turim por castigo.

Rúben Amorim realizou ontem de manhã a última sessão de preparação para o jogo desta quinta-feira e teve a oportunidade de fazer os ensaios finais para decidir o onze que vai entrar de início. A maior dúvida que se coloca está no ataque: vai o treinador manter a aposta em Chermiti ou irá voltar ao ataque móvel que já foi opção noutras fases da época em que não tinha Paulinho disponível? Tudo aponta para que seja esta segunda hipótese a escolhida, ficando o jovem dianteiro de 18 anos no banco e subindo Pedro Gonçalves para o tridente da frente, com Trincão e Edwards, já recuperado da gastroenterite que o afastou do último jogo.

A presença de Pote - o melhor marcador da equipa novamente esta época - no ataque é certa uma vez que, ao contrário do sucedido nos últimos três jogos europeus, Ugarte e Morita estão disponíveis para jogar no meio-campo. Num jogo em que se espera uma equipa bastante fechada, dada a vantagem que tem na eliminatória, a opção por três jogadores de grande mobilidade pode ser a chave para encontrar o caminho do golo.

Em relação ao último encontro frente ao Arouca, Amorim deverá trocar na defesa Matheus Reis por Gonçalo Inácio e nas alas Ricardo Esgaio vai substituir Bellerín, devendo Nuno Santos segurar a titularidade. Morita reentra no onze, por Chermiti, enquanto Arthur Gomes cede o lugar a Edwards.

Onze provável do Sporting: Adán; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards e Trincão.