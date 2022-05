O onze provável do Sporting na deslocação ao terreno do Portimonense

Sporting joga este sábado, a partir das 20h30, no reduto do Portimonense, num jogo referente à 33.ª jornada da Liga Bwin.

"Coates tem aquele correr"

Confirmando que tem todo o plantel apto, exceção feita a Feddal, Rúben Amorim está contente por voltar a poder contar com Coates, que não jogou com o Gil Vicente depois de já ter pedido para sair na parte final da partida com o Boavista.

"Vemos com bons olhos a recuperação do Coates. Ele é importante em todos os aspetos. Pelo pulso que tem, pela forma como melhorou na ligação ao ataque organizado", afirmou, surpreendendo quando abordou a velocidade do uruguaio: "Tem aquele correr, mas não é assim tão lento. É capaz de bloquear os adversários e as transições ofensivas dos adversários."

Com a chamada a jogo para Portimão, Coates vai cumprir o jogo 40 esta época, igualando os números das últimas duas temporadas, já por si os mais baixos dos seis anos completos do central em Alvalade.

Feddal desfalca defesa

Feddal volta a parar. O central que voltara às opções na Liga, diante do Boavista, jogando 12", depois de não ser convocado para três partidas do campeonato, está fora da comitiva.

"O Feddal ressentiu-se um pouco. Não vai ser convocado", elucidou Amorim, não precisando o problema físico do marroquino.

As constantes queixas do jogador foram um dos motivos que levaram a que a relação entre o central e o treinador se deteriorasse, estando de saída, no verão, pois termina contrato. Marsà vai ser convocado, Rafael Fernandes está à espreita. Neto está castigado.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Edwards, Sarabia e Pedro Gonçalves.