O onze do Sporting para o clássico com o FC Porto na Taça da Liga

Confira as escolhas de Rúben Amorim para o embate desta terça-feira com o FC Porto (19h45), a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Confirmam-se as ausências de Nuno Mendes e Sporar nas opções de Rúben Amorim para o clássico com o FC Porto, com início agendado para as 19h45 desta terça-feira. De recordar que a DGS não deu parecer favorável à utilização dos dois jogadores depois de toda a polémica.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, João Mário e Antunes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tiago Tomás.

Suplentes: André Paulo e Maximiano; Cristián Borja, Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Gonzalo Plata e Jovane.