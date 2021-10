O onze do Sporting frente ao Famalicão e uma baixa na equipa de Amorim

Confira as equipas iniciais de Sporting e Famalicão para o encontro do Grupo B da Taça da Liga, com início às 21h15.

Tiago Tomás é uma ausência a assinalar no onze do Sporting para a partida com o Famalicão. O jovem avançado leonino está a contas com uma mialgia na coxa direita, não figurando, por isso, entre as escolhas de Rúben Amorim.

Onze do Sporting: João Virgínia; Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes e Rúben Vinagre: Sarabia, Jovane e Nuno Santos.

Suplentes: Suplentes: Adán, Matheus Reis, Palhinha, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Geny e Daniel Bragança.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; De la Fuente, Penetra, Riccieli e Rúben Lima; Pêpê Rodrigues, Pickel e David Tavares; Ivo Rodrigues, Marcos Paulo e Bruno Rodrigues.

Suplentes: Dalberson, Alex Nascimento, Adrián Marín, Pedro Brazão, Iván Jaime, Pablo, Ofori, Diogo Filgueiras e Heriberto.