"O Nuno Mendes não era nada disto e num ano foi vendido por 40 milhões"

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (21h15) e referente à 17ª jornada da Liga Bwin

Chermiti: "Durante a semana, têm de trabalhar. Chermiti é muito alto, mas vai bem no espaço. É um jogador virtuoso, apesar da altura. Pode conjugar tudo. Depois, trabalha muito. É meio caminho andado para jogar nas minhas equipas. Tudo nele diz que pode ser um jogador de sucesso. É preciso ter calma. Pode vir a ser uma referência no Sporting e na Seleção. Não tem experiência de Segunda Liga, o que é um problema."

Mercado: "Todos os treinadores sofrem com isso. Há jogadores que vão sair. Durante um mês vão andar mais ansiosos. Há reuniões. É a vida deles. O que lhes damos é conforto de jogar num grande clube, têm o apoio de todos. Depois, é gerir. O Matheus é diferente do Porro, por exemplo. Temos de os tranquilizar. O treinador tem de estar atento. Há treinos e jogos em que o jogador pode estar mais ansioso. Críticas? A grande razão são os resultados."

Sporting interessado em central do Mafra: "Está sempre em aberto. O Tanlongo foi uma oportunidade que surgiu. Podemos procurar mais um central com o pé direito. Poderá entrar alguém, mas não vou falar de um jogador."

Morita e Mateus Fernandes: "Morita vai ser convocado e Mateus Fernandes vai voltar à equipa B. Não é mau. Faz parte do processo."

Disse que se Chermiti renovasse, não ia buscar outro avançado. Essa ida ao mercado está mais longe? "Temos de arranjar espaço para os jogadores. Acreditamos muito neles. Os jogadores da formação do Sporting são cobiçados por outros clubes. O que podemos dizer é que acreditamos no jogadores e que não iremos contratar um avançado. Não temos a capacidade financeira para lutar com os outros grandes clubes que estão à volta deles."

Sporting tem lacuna na frente de ataque? Poucos golos marcados? Confiança em Chermiti e Rodrigo Ribeiro? "Eu tenho confiança. O Nuno Mendes não era nada disto e num ano transformou-se num jogador que nós todos conhecemos, foi à Seleção e foi vendido por 40 milhões. É o que acredito para Chermiti e Rodrigo Ribeiro. Agora, depende deles. Acho que essa lacuna, por exemplo, olhando para o Chermiti, é um jogador que pode ser mais de área. Temos essas características, vamos usá-la. Acreditamos que o o Rodirgo e o Chermiti são a resposta para esse aumento de golos e para a competição como avançados. Mais uma vez, depende deles crescer, como cresceram outros. O Vitinha também teve de aparecer assim [no Braga] e começou a marcar golos. É nisso que acreditamos."