"O Morita praticamente não falava inglês e gravava as palestras para tentar perceber"

Daniel Ramos afirma ter ficado fascinado com Morita a cada jogo que via. Treinador pediu a contratação do atleta e revela a O JOGO o empenho do nipónico: tinha um tradutor amigo e gravava as palestras para evoluir no seu rendimento.

Daniel Ramos foi o primeiro treinador a orientar Morita em Portugal. Em 2020/21, pediu a contratação do atleta e ficou fascinado com o que viu em vídeo.

"O Diogo Boa-Alma [administrador da SAD e diretor desportivo do Santa Clara na altura] indicou-me o nome. Cada vez que via um jogo dele ficava mais entusiasmado. Posso dizer que vi oito jogos do Morita. Dava-me prazer. Disse logo para o trazermos no início de janeiro e ser logo inscrito", revelou a O JOGO o ex-treinador de Santa Clara, vincando que teve logo uma "afirmação tremenda" e que é "normal que seja indiscutível no Sporting."