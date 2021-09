"O modelo centrado no jogador aproxima cada vez mais os jogadores do Sporting"

Declarações de Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting, e Francisco Salgado Zenha, vice-presidente dos leões, à margem da cerimónia de entrega dos Prémios da Associação Europeia de Clubes, em Genebra.

Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting

"Receber este prémio é uma grande honra, uma grande orgulho, e acima de tudo é a demonstração de um grande trabalho em equipa que temos vindo a fazer, tanto no clube em si, como na Academia, no futebol de formação em conjugação com o futebol profissional. O meu obrigado a todos os jogadores, às suas famílias, a todos os colaboradores da Academia, a todas as pessoas que têm suportado o Sporting, todos os fãs, adeptos, sócios que gostam do ADN Sporting e de o ver valorizado, é para eles e para todos que trabalham muitas vezes de forma muito invisível para que estes jovens cresçam, atinjam os seus sonhos, para que joguem futebol profissional e cheguem à equipa profissional do Sporting. Este modelo centrado no jogador não é mais do que isso: a potenciação de todas as áreas multidisciplinares que temos na Academia, com base científica, com base nas Ciências do Desporto e Ciências Médicas, para fazer evoluir os nossos jovens, dentro e fora de campo. Com a perspetiva de fazer crescer a pessoa e o jogador. É um modelo muito simples, mas focado e virado para o desenvolvimento do jogador. Desenvolvendo o jogador, desenvolvemos as equipas do Sporting, jogamos melhor futebol e, acima de tudo, contribuímos para que o ADN do Sporting seja cada vez mais forte, para que a formação do Sporting seja todos os dias mais forte. Este prémio é um momento muito especial, fantástico, de todos e para todos. Momento do Sporting."

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting

"Foi um excelente resultado. Não podíamos esperar melhor resultado depois da excelente época desportiva que tivemos. Foi o consagrar dessa época fantástica que tivemos. Quero deixar uma palavra de parabéns à equipa, ao staff da Academia e toda a estrutura do futebol pelo excelente trabalho que fizeram, pela introdução do modelo centrado no jogador, que aproxima cada vez mais os jogadores do clube e que tem uma preocupação muito mais dedicada ao jogador individualmente do que ao resultado em si na formação. Faz com que os jogadores cresçam mais depressa, bem, mais saudáveis e além da sua formação desportiva. A própria Associação Europeia de Clubes reconheceu esse trabalho. Fantástico, parabéns a todos. É para continuar. Que a formação continue a ser o centro da nossa estratégia durante muitos anos."