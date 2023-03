Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao duelo com o Boavista (domingo, 20h30, em Alvalade), referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Teme que o Sporting volte a tropeçar após um jogo europeu? E quanto ao interesse que suscita em Inglaterra? "Eu acho que é normal um treinador sentir sempre que podemos voltar a cair após jogos europeus. Não conseguimos ultrapassar isso sem uma sequência a manter essa dinâmica. Os jogadores estão alertados. Na primeira volta, falhámos na mesma situação, após um jogo europeu em casa com o Tottenham. Estou sempre preocupado com essa mudança de chip. Temos de estar concentrados para vencer o jogo e sermos intensos. Em relação ao interesse, ficamos sempre orgulhosos quando gostam do nosso trabalho, mas as pessoas também não devem estar satisfeitas com o quarto lugar no campeonato. Temos falhado em alguns momentos e se ganharmos amanhã, ficamos com mais oito pontos do que na primeira volta. Sabemos que o futebol é o momento, mas o meu objetivo é ser campeão pelo menos mais uma vez nestes três anos [que lhe restam de contrato]. Ganhámos três títulos [da I Liga] nos últimos 40 anos e se nós encurtarmos e em dois anos ganharmos dois campeonatos, é um princípio para o clube. Não me interessa o que dizem lá fora, quero é mostrar resultados".

Concorda que o seu trabalho é mais reconhecido lá fora? "Não, porque não me seguem como aqui. Eu sempre fui bem tratado aqui, mas em Portugal acompanham o meu dia-a-dia. Lá fora, acompanham os jogos europeus e se calhar olham para os títulos. Há que olhar para o contexto diário. Não faço grande comparação e acho que fui sempre bem tratado aqui e na imprensa. O meu objetivo é voltar a ser muito bom".