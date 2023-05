"O meu caminho foi mais difícil por não me ter imposto na equipa principal do Sporting"

Muitas curvas de José Fonte rumo ao topo. Do fecho do Salgueiros aos salários em atraso no Felgueiras, num percurso recordado em entrevista a O JOGO.

Começou a jogar no Penafiel, onde deu nas vistas ao ponto de ser contratado pelo Sporting com apenas 12 anos. O caminho na academia leonina não se perspetivava fácil e acabou por rumar ao Sacavenense nos sub-15. Esteve ali três épocas, o suficiente para merecer uma segunda oportunidade em Alvalade. Ainda jogou na equipa B, mas nunca alcançou o sonho de atuar pela formação principal. Depois de passar por Felgueiras e Vitória de Setúbal, foi contratado pelo Benfica, mas teve novas dificuldades em impor-se num grande de Portugal, acabando por ser emprestado ao Paços de Ferreira e, depois, ao Estrela da Amadora. Na Reboleira ganhou projeção e saltou para Inglaterra, ficando o amargo de boca de nunca ter jogado por títulos em Portugal.

Ainda recorda bem o seu trajeto difícil em Portugal?

-Estou agradecido ao Sporting e Sacavenense pela formação, pelos princípios e valores transmitidos. O meu caminho foi um pouco mais difícil por não me ter imposto na equipa principal do Sporting. Relembro dois meses no Salgueiros, o clube fechou portas, e uma época no Felgueiras, desportivamente muito boa, mas financeiramente complicada, pois só recebemos seis vencimentos.

Seguiu-se Setúbal, uma etapa muito proveitosa...

-Foram seis meses muito felizes em Setúbal com Norton de Matos, que confiou bastante no meu valor. Assinei pelo Benfica mas não há muito para dizer, pois não me deram oportunidades e fui sempre emprestado. Passei pelo Paços de Ferreira e fiz uma época fantástica no Estrela da Amadora que me fez chegar finalmente ao futebol inglês, pela porta da 2ª Divisão, mas foi uma das melhores decisões da carreira.

