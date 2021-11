Adán, guarda-redes do Sporting

Golo sofrido com o Dortmund fechou um ciclo de 516' sem sofrer golos, a melhor marca desde a estreia no Real Madrid em 2008/09 .

Antonio Adán renovou recentemente com o Sporting até 2024, ou seja, até completar 37 anos, e a experiência adquirida ao longo de mais de uma década ao mais alto nível está a ter reflexo no bom momento que atravessa com a camisola verde e branca.