"O mediatismo da contratação do Gyokeres alivia um pouco o Paulinho"

Gyokeres implicou um forte investimento do Sporting

Avançado sueco, o mais caro da história do Sporting, retira o foco do camisola 20, dizem treinadores consultados por O JOGO.

A vinda de Gyokeres para o ataque significa a chegada de um ponta-de-lança, que tanto foi pedido ao longo da última época, mas aumenta o número de possibilidades para Amorim, numa posição onde já tem um nome de peso: Paulinho.

O JOGO foi questionar dois antigos treinadores do avançado de 30 anos sobre o impacto da entrada do sueco para as contas e ambos concordam que esta situação pode vir a beneficiar Paulinho, retirando-lhe pressão.