Minuto 27: Muito perigo na área leonina, com Samuel Lino a tocar de calcanhar para Talocha, este flete para dentro e remata à baliza, cortou Matheus Reis. Murilo ainda tentou a recarga, mas sem sucesso. Tiago Martins entendeu que o corte do jogador do Sporting foi com o braço de apoio e mandou seguir.