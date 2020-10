Declarações de Rúben Amorim na conferência de imprensa antes do jogo com o Tondela.

18 amarelos. Sente jogadores condicionados? "Com o decorrer do campeonato, vamos todos melhorar, as equipas e os árbitros. Não estamos condicionados e se os centrais ficarem castigados, é a oportunidade do Inácio e do Quaresma".

Denúncia sobre dualidade de critérios, pois disse que tinha ouvido pior. CD abriu inquérito. Já foi notificado? Está disponível? Entende que se vai provar omissão? "Não estou disponível. O jogo com o FC Porto acabou e não tem nada mais a ver comigo. O que me interessa é o Tondela".

Mudança dos sistemas: "Eu não acho que joguemos sempre da mesma maneira, mas se jogamos está a funcionar. A culpa não é de quem entra, é de quem está lá dentro a fazer bem o seu papel. Eu não sou revolucionário, quero é ganhar os jogos. O que me interessa é ganhar jogos. Ainda sou jovem mas sou do tempo em que se repetia para ganhar rotinas. Mas há alturas em que vamos melhorar mais e outras menos."

Recordações de Paco, ex-adjunto no Benfica treinador do Tondela: "Foi a primeira vez que entrei num ginásio para trabalhar. Teria sido melhor jogador se o tivesse apanhado antes. Conheço bem as ideias do Tondela, mas não muito bem a sua. Vem uma equipa motivada e sem qualquer tipo de responsabilidade. Queremos melhorar em relação ao jogo com o Gil".